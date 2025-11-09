Tokenomi XPIN Network (XPIN)

Tokenomi XPIN Network (XPIN)

Telusuri wawasan utama tentang XPIN Network (XPIN), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 12:10:59 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga XPIN Network (XPIN)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk XPIN Network (XPIN), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 69.17M
$ 69.17M$ 69.17M
Total Suplai:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Suplai yang Beredar:
$ 17.49B
$ 17.49B$ 17.49B
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 395.55M
$ 395.55M$ 395.55M
All-Time High:
$ 0.0104083
$ 0.0104083$ 0.0104083
All-Time Low:
$ 0.000457316453478145
$ 0.000457316453478145$ 0.000457316453478145
Harga Saat Ini:
$ 0.0039555
$ 0.0039555$ 0.0039555

Informasi XPIN Network (XPIN)

XPIN Network, proyek DePIN terkemuka di BNB Chain, menghadirkan infrastruktur komunikasi terdesentralisasi bertenaga AI untuk konektivitas yang aman, efisien, dan tanpa batas. Dengan jangkauan nirkabel di lebih dari 150 negara dan wilayah, eSIM Global XPIN, PowerLink, dan dNFT AI memperkenalkan era baru konektivitas sekaligus membuka peluang pendapatan pasif. Dengan menata ulang cara dunia terhubung, XPIN membangun jaringan operator terdesentralisasi generasi berikutnya.

Situs Web Resmi:
https://www.xpin.network
Whitepaper:
https://docs.xpin.network/
Explorer Blok:
https://bscscan.com/address/0xD955c9bA56Fb1AB30e34766e252A97ccCE3D31A6

Tokenomi XPIN Network (XPIN): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi XPIN Network (XPIN) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token XPIN yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token XPIN yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi XPIN, jelajahi harga live token XPIN!

Cara Membeli XPIN

Tertarik untuk menambahkan XPIN Network (XPIN) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli XPIN, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga XPIN Network (XPIN)

Menganalisis riwayat harga XPIN membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga XPIN

Ingin mengetahui arah XPIN? Halaman prediksi harga XPIN kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi