Tokenomi ABSGLORP (GLORP)

Tokenomi ABSGLORP (GLORP)

Telusuri wawasan utama tentang ABSGLORP (GLORP), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 15:44:32 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga ABSGLORP (GLORP)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk ABSGLORP (GLORP), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 41.50K
$ 41.50K$ 41.50K
Total Suplai:
$ 993.32M
$ 993.32M$ 993.32M
Suplai yang Beredar:
$ 993.32M
$ 993.32M$ 993.32M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 41.50K
$ 41.50K$ 41.50K
All-Time High:
$ 0.0001598
$ 0.0001598$ 0.0001598
All-Time Low:
$ 0.00003869
$ 0.00003869$ 0.00003869
Harga Saat Ini:
$ 0
$ 0$ 0

Informasi ABSGLORP (GLORP)

the largest Telegram lounge on Abstract, the token was created as the in-house currency to fuel growth and innovation across the entire ecosystem. Glorp powers the tools that keep Abstract moving forward—our Buybot tracks every buy in real time, the Token Scanner keeps the chain safe, the Tip Tool makes community engagement seamless, the Microtransaction Bot and Volume Bot drive unmatched visibility and trading power, and the Airdrop Tool allows tokens to reward their holders with ease. Every tool is built by the community, for the community, with Glorp at the center of it all

Situs Web Resmi:
https://absglorp.com/

Tokenomi ABSGLORP (GLORP): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi ABSGLORP (GLORP) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token GLORP yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token GLORP yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi GLORP, jelajahi harga live token GLORP!

Prediksi Harga GLORP

Ingin mengetahui arah GLORP? Halaman prediksi harga GLORP kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi