Tokenomi AISI SPACE (AISI)

Tokenomi AISI SPACE (AISI)

Telusuri wawasan utama tentang AISI SPACE (AISI), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 15:01:19 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga AISI SPACE (AISI)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk AISI SPACE (AISI), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 148.97K
$ 148.97K$ 148.97K
Total Suplai:
$ 999.95M
$ 999.95M$ 999.95M
Suplai yang Beredar:
$ 999.95M
$ 999.95M$ 999.95M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 148.97K
$ 148.97K$ 148.97K
All-Time High:
$ 0
$ 0$ 0
All-Time Low:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0.00014482
$ 0.00014482$ 0.00014482

Informasi AISI SPACE (AISI)

$AISI is the future of verified WEB2-WEB3 space. Enabling secure, transparent, and modern investing in high-potential projects. Fully verified by AISI. Every decision we make prioritizes investor security and project integrity. We embrace cutting-edge technology to deliver the best investment experience . Track your portfolio in real-time with advanced analytics and market insights. Easy onboarding, clean UI, global support.

Situs Web Resmi:
https://aisi.space/

Tokenomi AISI SPACE (AISI): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi AISI SPACE (AISI) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token AISI yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token AISI yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi AISI, jelajahi harga live token AISI!

Prediksi Harga AISI

Ingin mengetahui arah AISI? Halaman prediksi harga AISI kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi