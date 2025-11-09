Tokenomi Astera USD (ASUSD)

Telusuri wawasan utama tentang Astera USD (ASUSD), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 13:23:57 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Astera USD (ASUSD)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Astera USD (ASUSD), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 4.43M
Total Suplai:
$ 12.00M
Suplai yang Beredar:
$ 12.00M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 4.43M
All-Time High:
$ 2.0
All-Time Low:
$ 0.368956
Harga Saat Ini:
$ 0.368992
Informasi Astera USD (ASUSD)

asUSD is an autonomous stablecoin that solves the stablecoin trilemma through innovative Facilitator architecture. Unlike traditional stablecoins that rely on manual governance, asUSD uses modular smart contracts called Facilitators that can mint and burn tokens autonomously for specific use cases while maintaining perfect risk isolation. The system features predictive interest rate management that anticipates price deviations before they occur, Algorithmic Market Operations (AMOs) for unlimited liquidity provision, and multi-chain functionality without bridge risks. asUSD serves as infrastructure-grade money for DeFi, enabling sophisticated credit markets, automated liquidity provision, and seamless integration across protocols. Each Facilitator operates independently with mathematical constraints that prevent overissuance, creating a scalable system that maintains stability and security while enabling infinite use case expansion.

Situs Web Resmi:
https://astera.fi/
Whitepaper:
https://github.com/Astera-Finance/whitepapers/blob/main/AsteraUSDWhitepaper.pdf

Tokenomi Astera USD (ASUSD): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Astera USD (ASUSD) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token ASUSD yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token ASUSD yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi ASUSD, jelajahi harga live token ASUSD!

Prediksi Harga ASUSD

Ingin mengetahui arah ASUSD? Halaman prediksi harga ASUSD kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

