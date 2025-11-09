Tokenomi AthenaX9 (AIX9)
Tokenomi & Analisis Harga AthenaX9 (AIX9)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk AthenaX9 (AIX9), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi AthenaX9 (AIX9)
AthenaX9: Your Advanced Crypto Market Intelligence Agent- Powered by Laika AI
The blockchain sector is a fast growing market with new features and platforms emerging weekly. As such, keeping track of the latest trends, DeFi projects, Dapps, and tokens can seem like an impossible task, especially to new traders. Thankfully artificial intelligence tools exist that make monitoring the market easier than ever.
AthenaX9 is a cutting-edge AI market agent that enhances your trading capabilities. This easy-to-navigate AI chat interface enables anyone to collect, sort, and process complex blockchain data into actionable insights. Use AthenaX9 to gain valuable insight into upcoming projects, market movements, and DeFi options.
AthenaX9 provides you with 24/7 market coverage, operating across the top 18+ EVM chains, social media platforms, and market movements. This reach enables the platform to provide real-time intelligence, empowering traders to maximize their efforts.
Core Capabilities:
- Real-time tracking of smart money movements and wallet behavior patterns
- AI-powered sentiment analysis of market trends and social signals
- Automated tracking of high-performing trader strategies
- Real-time transcription and analysis of top crypto influencer content
- Deep DeFi protocol analysis with integrated smart contract security checks
- Autonomously post/Tweet on X/Twitter account
Tokenomi AthenaX9 (AIX9): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi AthenaX9 (AIX9) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token AIX9 yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token AIX9 yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi AIX9, jelajahi harga live token AIX9!
