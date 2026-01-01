Tokenomi Base Egg (BASEEGG)

Telusuri wawasan utama tentang Base Egg (BASEEGG), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-16 03:53:39 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Base Egg (BASEEGG)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Base Egg (BASEEGG), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 21.75K

Total Suplai:
$ 1.00B

Suplai yang Beredar:
$ 503.42M

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 43.21K

All-Time High:
$ 0.0000527

All-Time Low:
$ 0.00004089

Harga Saat Ini:
$ 0


Informasi Base Egg (BASEEGG)

Situs Web Resmi:
https://baseegg.com
Whitepaper:
https://baseegg.com/whitepaper

Tokenomi Base Egg (BASEEGG): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Base Egg (BASEEGG) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token BASEEGG yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token BASEEGG yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi BASEEGG, jelajahi harga live token BASEEGG!

Prediksi Harga BASEEGG

Ingin mengetahui arah BASEEGG? Halaman prediksi harga BASEEGG kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.


