Harga live Base Egg hari ini adalah 0.00004321 USD. Kapitalisasi pasar BASEEGG adalah 21,794 USD. Lacak informasi harga aktual BASEEGG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Base Egg hari ini adalah 0.00004321 USD. Kapitalisasi pasar BASEEGG adalah 21,794 USD. Lacak informasi harga aktual BASEEGG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga Base Egg (BASEEGG)

Harga Live 1 BASEEGG ke USD:

-17.00%1D
USD
Grafik Harga Live Base Egg (BASEEGG)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-16 03:36:57 (UTC+8)

Harga Base Egg Hari Ini

Harga live Base Egg (BASEEGG) hari ini adalah $ 0.00004321, dengan perubahan 17.07% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BASEEGG ke USD saat ini adalah $ 0.00004321 per BASEEGG.

Base Egg saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 21,794, dengan suplai yang beredar 503.42M BASEEGG. Selama 24 jam terakhir, BASEEGG diperdagangkan antara $ 0.00004329 (low) dan $ 0.0000527 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0000527, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004089.

Dalam kinerja jangka pendek, BASEEGG bergerak -0.58% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Base Egg (BASEEGG)

$ 21.79K
$ 43.29K
503.42M
1,000,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Base Egg saat ini adalah $ 21.79K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BASEEGG adalah 503.42M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 43.29K.

Riwayat Harga Base Egg USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00004329
Low 24 Jam
$ 0.0000527
High 24 Jam

$ 0.00004329
$ 0.0000527
$ 0.0000527
$ 0.00004089
-0.58%

-17.07%

Riwayat Harga Base Egg (BASEEGG) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Base Egg ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Base Egg ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Base Egg ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Base Egg ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-17.07%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Base Egg

Prediksi Harga Base Egg (BASEEGG) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target BASEEGG pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Base Egg (BASEEGG) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Base Egg berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu harga Base Egg yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga BASEEGG pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Base Egg.

Sumber Daya Base Egg (BASEEGG)

Tentang Base Egg

Berapa harga saat ini dari Base Egg?

Base Egg dihargai sebesar Rp0.729909063170730000, bergerak naik -17.07% hari ini.

Seberapa cepatkah komunitas BASEEGG berkembang?

Saat ini terdapat -- pemegang, dan peningkatan jumlah ini sering menandakan meningkatnya adopsi, perluasan komunitas, serta keterlibatan jaringan yang lebih luas.

Bagaimana permintaan memengaruhi harga Base Egg?

Permintaan dipengaruhi oleh kasus penggunaan, kondisi pasar, sentimen investor, dan perannya dalam sektor Meme,Base Ecosystem,Base Meme,Made in USA,Zora Creator. Permintaan yang lebih tinggi dapat mempercepat pergerakan harga selama periode dengan volume perdagangan tinggi.

Berapa volume perdagangan BASEEGG hari ini?

Volume perdagangan mencapai Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dan likuiditas pasar yang sehat.

Bagaimana perbandingan BASEEGG dengan kinerja historisnya?

Harga tertinggi (ATH) adalah Rp0.89021540451510000 dan harga terendah (ATL) adalah Rp0.690719314812570000, memberikan konteks mengenai siklus kinerja masa lalu.

Berapa banyak token yang beredar?

Terdapat 503417953.2030319 token yang beredar, memengaruhi ketersediaan, kapitalisasi pasar, dan valuasi jangka panjang.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Base Egg

Perkembangan Industri Penting Base Egg (BASEEGG)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-14 12:48:38Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF Bitcoin spot AS mencatat arus masuk bersih harian tertinggi tahun 2026, mencapai $753,8 juta
01-13 21:31:46Kabar Industri Terkini
CPI Inti AS Desember Tingkat Tahunan Tanpa Penyesuaian 2,6%, Prakiraan 2,70%, Sebelumnya 2,60%
01-13 18:07:07Kabar Industri Terkini
Ketua SEC: Yakin Undang-Undang Kejelasan Akan Diserahkan kepada Presiden untuk Ditandatangani Tahun Ini
01-13 12:48:54Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus masuk bersih sebesar $116,7 juta, dan ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $5,1 juta
01-12 13:34:58Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Nosional Pasar Prediksi Melampaui $5,3 Miliar pada Akhir Tahun, Mencapai Pertumbuhan Selama Enam Minggu Berturut-turut
01-12 13:21:15Kabar Industri Terkini
Beberapa Koin Meme Baru di Rantai Solana Melonjak Signifikan, Koin Livestream Pump "SOL" Kapitalisasi Pasar Tembus Sepuluh Juta

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.