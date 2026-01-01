Harga Base Egg Hari Ini

Harga live Base Egg (BASEEGG) hari ini adalah $ 0.00004321, dengan perubahan 17.07% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BASEEGG ke USD saat ini adalah $ 0.00004321 per BASEEGG.

Base Egg saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 21,794, dengan suplai yang beredar 503.42M BASEEGG. Selama 24 jam terakhir, BASEEGG diperdagangkan antara $ 0.00004329 (low) dan $ 0.0000527 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0000527, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004089.

Dalam kinerja jangka pendek, BASEEGG bergerak -0.58% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Base Egg (BASEEGG)

Kapitalisasi Pasar $ 21.79K$ 21.79K $ 21.79K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 43.29K$ 43.29K $ 43.29K Suplai Peredaran 503.42M 503.42M 503.42M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Base Egg saat ini adalah $ 21.79K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BASEEGG adalah 503.42M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 43.29K.