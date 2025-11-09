Tokenomi Beercoin 2 (BEER2)

Telusuri wawasan utama tentang Beercoin 2 (BEER2), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 15:48:01 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Beercoin 2 (BEER2)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Beercoin 2 (BEER2), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 96.73K
$ 96.73K
Total Suplai:
$ 528.11B
$ 528.11B
Suplai yang Beredar:
$ 395.56B
$ 395.56B
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 129.14K
$ 129.14K
All-Time High:
$ 0
$ 0
All-Time Low:
$ 0
$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0
$ 0

Informasi Beercoin 2 (BEER2)

While Beercoin has brought together a vibrant community and now is the time to make it even better and stronger than ever. Let’s get back to the bar and bring excitement and joy with us! Why Beer 2.0? A letter to better community Have you ever dreamt of a better version of $BEER? Stronger, more foamy, more perfect. Just sip $BEER 2.0. Beer 2.0 will feature a streamlined token distribution, reducing the total supply to enhance scarcity and value. This approach mirrors the effective strategies seen in projects like Trump Coin, which launched with a total supply of 1 billion tokens, with 80% allocated to creators and affiliates, and 20% made available to the public

Situs Web Resmi:
https://beercoin2.wtf/
Whitepaper:
https://beercoin2.wtf/#faq

Tokenomi Beercoin 2 (BEER2): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Beercoin 2 (BEER2) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token BEER2 yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token BEER2 yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi BEER2, jelajahi harga live token BEER2!

Prediksi Harga BEER2

Ingin mengetahui arah BEER2? Halaman prediksi harga BEER2 kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.


Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

