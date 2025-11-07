BursaDEX+
Harga live Beercoin 2 hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual BEER2 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BEER2 dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BEER2

Info Harga BEER2

Penjelasan BEER2

Whitepaper BEER2

Situs Web Resmi BEER2

Tokenomi BEER2

Prakiraan Harga BEER2

Logo Beercoin 2

Harga Beercoin 2 (BEER2)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 BEER2 ke USD:

--
----
-5.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Beercoin 2 (BEER2)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:53:37 (UTC+8)

Informasi Harga Beercoin 2 (BEER2) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.28%

-5.24%

-18.90%

-18.90%

Harga aktual Beercoin 2 (BEER2) adalah --. Selama 24 jam terakhir, BEER2 diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBEER2 adalah $ 0, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BEER2 telah berubah sebesar +0.28% selama 1 jam terakhir, -5.24% selama 24 jam, dan -18.90% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Beercoin 2 (BEER2)

$ 92.82K
$ 92.82K$ 92.82K

--
----

$ 123.92K
$ 123.92K$ 123.92K

395.56B
395.56B 395.56B

528,111,405,983.0524
528,111,405,983.0524 528,111,405,983.0524

Kapitalisasi Pasar Beercoin 2 saat ini adalah $ 92.82K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BEER2 adalah 395.56B, dan total suplainya sebesar 528111405983.0524. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 123.92K.

Riwayat Harga Beercoin 2 (BEER2) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Beercoin 2 ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Beercoin 2 ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Beercoin 2 ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Beercoin 2 ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-5.24%
30 Days$ 0-36.78%
60 Hari$ 0-41.49%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Beercoin 2 (BEER2)

While Beercoin has brought together a vibrant community and now is the time to make it even better and stronger than ever. Let’s get back to the bar and bring excitement and joy with us! Why Beer 2.0? A letter to better community Have you ever dreamt of a better version of $BEER? Stronger, more foamy, more perfect. Just sip $BEER 2.0. Beer 2.0 will feature a streamlined token distribution, reducing the total supply to enhance scarcity and value. This approach mirrors the effective strategies seen in projects like Trump Coin, which launched with a total supply of 1 billion tokens, with 80% allocated to creators and affiliates, and 20% made available to the public

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Beercoin 2 (BEER2)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Beercoin 2 (USD)

Berapa nilai Beercoin 2 (BEER2) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Beercoin 2 (BEER2) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Beercoin 2.

Cek prediksi harga Beercoin 2 sekarang!

BEER2 ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Beercoin 2 (BEER2)

Memahami tokenomi Beercoin 2 (BEER2) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BEER2 sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Beercoin 2 (BEER2)

Berapa nilai Beercoin 2 (BEER2) hari ini?
Harga live BEER2 dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BEER2 ke USD saat ini?
Harga BEER2 ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Beercoin 2?
Kapitalisasi pasar BEER2 adalah $ 92.82K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BEER2?
Suplai beredar BEER2 adalah 395.56B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BEER2?
BEER2 mencapai harga ATH sebesar 0 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BEER2?
BEER2 mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan BEER2?
Volume perdagangan 24 jam live BEER2 adalah -- USD.
Akankah harga BEER2 naik lebih tinggi tahun ini?
BEER2 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BEER2 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:53:37 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Beercoin 2 (BEER2)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

