Tokenomi BitcoinII (BC2)
Tokenomi & Analisis Harga BitcoinII (BC2)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk BitcoinII (BC2), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi BitcoinII (BC2)
BitcoinII (BC2) is a proof-of-work, peer-to-peer digital currency that mirrors Bitcoin’s original monetary and consensus rules—21M max supply, ~10-minute blocks, halving every four years, and difficulty retargets every 2016 blocks—launched on a clean genesis with no premine and no ICO. The goal is simple: provide a familiar, dependable payments network focused on money, not data storage. BC2 supports SegWit and Taproot and is intentionally compatible with common Bitcoin tooling so miners, users, and exchanges can run it with minimal friction. It is positioned as a “sister chain,” not a replacement or competitor: another network using the same proven design so people can transact easily, run nodes on modest hardware, and participate from day one.
Tokenomi BitcoinII (BC2): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi BitcoinII (BC2) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token BC2 yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token BC2 yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi BC2, jelajahi harga live token BC2!
Prediksi Harga BC2
Ingin mengetahui arah BC2? Halaman prediksi harga BC2 kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?
MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
POPULER
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Volume TERATAS
Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi
Baru Ditambahkan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Gainer Teratas
Gainer kripto teratas 24 jam yang harus diperhatikan oleh setiap trader