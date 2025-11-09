Tokenomi Bitz (BITZ)
Tokenomi & Analisis Harga Bitz (BITZ)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Bitz (BITZ), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi Bitz (BITZ)
DestinyDAO is a decentralized payment ecosystem built on Polygon, designed to make cryptocurrency usable in daily life through its native token, BITZ. The project operates in two technical phases: the first, a controlled distribution phase (Prize Program), encourages adoption and liquidity under a fully deflationary model with 100% token burn on entry. The second, known as BitzPay, introduces a real peer-to-peer and Point-of-Sale (POS) payment network where users and merchants can transact with BITZ directly. The system gradually shifts from promotional yields to Proof of Stake rewards based on real transaction volume, creating a sustainable link between blockchain technology and practical financial utility.
Tokenomi Bitz (BITZ): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Bitz (BITZ) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token BITZ yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token BITZ yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi BITZ, jelajahi harga live token BITZ!
Prediksi Harga BITZ
Ingin mengetahui arah BITZ? Halaman prediksi harga BITZ kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?
MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
POPULER
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Volume TERATAS
Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi
Baru Ditambahkan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Gainer Teratas
Gainer kripto teratas 24 jam yang harus diperhatikan oleh setiap trader