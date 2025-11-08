Harga Bitz Hari Ini

Harga live Bitz (BITZ) hari ini adalah $ 2.02, dengan perubahan 0.02% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BITZ ke USD saat ini adalah $ 2.02 per BITZ.

Bitz saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,115.59, dengan suplai yang beredar 4.02K BITZ. Selama 24 jam terakhir, BITZ diperdagangkan antara $ 2.01 (low) dan $ 2.02 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.02, sementara all-time low aset ini adalah $ 2.01.

Dalam kinerja jangka pendek, BITZ bergerak +0.04% dalam satu jam terakhir dan +0.03% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Bitz (BITZ)

Kapitalisasi Pasar $ 8.12K$ 8.12K $ 8.12K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 20.11M$ 20.11M $ 20.11M Suplai Peredaran 4.02K 4.02K 4.02K Total Suplai 9,970,401.10224727 9,970,401.10224727 9,970,401.10224727

Kapitalisasi Pasar Bitz saat ini adalah $ 8.12K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BITZ adalah 4.02K, dan total suplainya sebesar 9970401.10224727. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.11M.