Tokenomi BNB LION (BNBLION)

Telusuri wawasan utama tentang BNB LION (BNBLION), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 15:05:44 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga BNB LION (BNBLION)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk BNB LION (BNBLION), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 231.61K
$ 231.61K$ 231.61K
Total Suplai:
$ 94,728.02T
$ 94,728.02T$ 94,728.02T
Suplai yang Beredar:
$ 94,728.02T
$ 94,728.02T$ 94,728.02T
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 231.61K
$ 231.61K$ 231.61K
All-Time High:
$ 0
$ 0$ 0
All-Time Low:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0
$ 0$ 0

Informasi BNB LION (BNBLION)

BNB LION is a decentralized token built on the Binance Smart Chain (BSC) that combines community-driven governance with deflationary mechanics to incentivize long-term holding. The token implements an automatic liquidity pool contribution and a small transaction fee redistribution to holders, promoting stability and sustainable growth. BNB LION can be used for peer-to-peer transfers, participation in ecosystem governance, and as a utility token within partnered platforms, offering a secure, transparent, and decentralized digital asset for users seeking both value accumulation and community engagement.

Situs Web Resmi:
https://bnbliontoken.xyz

Tokenomi BNB LION (BNBLION): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi BNB LION (BNBLION) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token BNBLION yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token BNBLION yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi BNBLION, jelajahi harga live token BNBLION!

Prediksi Harga BNBLION

Ingin mengetahui arah BNBLION? Halaman prediksi harga BNBLION kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

