Tokenomi CastDex (CASTDEX)
Tokenomi & Analisis Harga CastDex (CASTDEX)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk CastDex (CASTDEX), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi CastDex (CASTDEX)
CastDex is a next-generation market analysis platform that aggregates real-time data from over 100 chains and surfaces the hottest tokens on Farcaster. Rather than relying on algorithms alone, CastDex puts the power in your hands: each user gets one upvote and one rocket per day to signal the coins they believe in—fueling a genuine, community-driven leaderboard. Discover emerging trends, track on-chain momentum, and see which projects are catching fire before anyone else.
Tokenomi CastDex (CASTDEX): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi CastDex (CASTDEX) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token CASTDEX yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token CASTDEX yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi CASTDEX, jelajahi harga live token CASTDEX!
Prediksi Harga CASTDEX
Ingin mengetahui arah CASTDEX? Halaman prediksi harga CASTDEX kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
