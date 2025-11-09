Tokenomi CLONES (CLONES)
Tokenomi & Analisis Harga CLONES (CLONES)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk CLONES (CLONES), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi CLONES (CLONES)
World’s 1st Decentralized AI Training Platform where YOU create, own & trade the IP.
Anything a human can do on a desktop can be captured as training data, tokenized & traded, enabling true liquid ownership of AI datasets powering computer-use agents.
For the first time, you hold the tools to create value in the data economy, fueling the leap from thinking AI agents to doing AI agents—where you create the data they need to perform.
Tokenomi CLONES (CLONES): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi CLONES (CLONES) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token CLONES yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token CLONES yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi CLONES, jelajahi harga live token CLONES!
