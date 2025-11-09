Tokenomi Company (COMPANY)

Tokenomi Company (COMPANY)

Telusuri wawasan utama tentang Company (COMPANY), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 15:08:59 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Company (COMPANY)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Company (COMPANY), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 399.64K
$ 399.64K$ 399.64K
Total Suplai:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 399.64K
$ 399.64K$ 399.64K
All-Time High:
$ 0.0005337
$ 0.0005337$ 0.0005337
All-Time Low:
$ 0.00024374
$ 0.00024374$ 0.00024374
Harga Saat Ini:
$ 0.00039964
$ 0.00039964$ 0.00039964

Informasi Company (COMPANY)

Pumpfun has approved our CTO and creator fees are going 100% to buybacks and sent to our owner ALON. Join us!

The Lore is the company. We are having a lot of fun with memes and company material. Example: No drug tests required at this company. Board Meetings. And company men material for meme content. Community has a lot more ideas we are implementing like more honorary board members and selling merch among others.

Situs Web Resmi:
https://employee0x.fun/

Tokenomi Company (COMPANY): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Company (COMPANY) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token COMPANY yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token COMPANY yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi COMPANY, jelajahi harga live token COMPANY!

Prediksi Harga COMPANY

Ingin mengetahui arah COMPANY? Halaman prediksi harga COMPANY kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi