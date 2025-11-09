Tokenomi Cryptify AI (CRAI)

Tokenomi Cryptify AI (CRAI)

Telusuri wawasan utama tentang Cryptify AI (CRAI), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 15:09:13 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Cryptify AI (CRAI)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Cryptify AI (CRAI), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 327.31K
$ 327.31K$ 327.31K
Total Suplai:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 327.31K
$ 327.31K$ 327.31K
All-Time High:
$ 0.01693415
$ 0.01693415$ 0.01693415
All-Time Low:
$ 0.00028042
$ 0.00028042$ 0.00028042
Harga Saat Ini:
$ 0.00032731
$ 0.00032731$ 0.00032731

Informasi Cryptify AI (CRAI)

Cryptify AI is a platform designed to optimize influencer marketing by using AI and Big Data analytics. It helps businesses gain a deeper understanding of their Key Opinion Leader (KOL) investments by linking influencer activities to tangible business outcomes. Initially focused on Web3, Cryptify AI provides real-time insights into influencer performance, sentiment analysis, and ROI measurement. The platform aims to bridge the gap between influencer investments and results, enabling businesses to make data-driven decisions and maximize their marketing impact.

Situs Web Resmi:
https://cryptify.ai/
Whitepaper:
https://docs.cryptify.ai/

Tokenomi Cryptify AI (CRAI): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Cryptify AI (CRAI) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token CRAI yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token CRAI yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi CRAI, jelajahi harga live token CRAI!

Prediksi Harga CRAI

Ingin mengetahui arah CRAI? Halaman prediksi harga CRAI kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

