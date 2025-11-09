Tokenomi CyreneAI (CYAI)
The $CYAI token is integral to our decentralized AI ecosystem, enabling secure transactions, governance, and AI deployment on our launchpad. It powers the development and execution of self-replicating AI agents, ensuring our network remains autonomous and resilient. 🚀 CyreneAI is expanding into a massive market opportunity!
🌍 Why Small and Medium Businesses (SMBs)? The global chatbot market is on 🔥 — valued at $8.81 billion in 2025, and projected to explode to $27.29 billion by 2030, growing at a powerful 23.3% CAGR! SMBs everywhere are searching for smart, affordable AI solutions to engage their customers and automate operations — and CyreneAI is ready to lead the wave.
⚡ What We’re Building:
- Fully customized AI agents trained on each business’s unique products, services, and portfolio — not just generic bots!
- Agents designed to boost customer support, drive lead generation, and scale engagement like never before.
- A solution that's affordable, accessible, and transformative for businesses of all sizes.
🔥 And here's the game-changer:
- These AI agents will be powered by a decentralized network of nodes, run by our community.
- Node operators will earn rewards in $CYAI tokens for running and supporting the AI ecosystem — turning the growth of real-world business adoption into real value for our holders and node operators.
🚀 Why this matters for $CYAI holders:
- As adoption by SMBs grows, demand for nodes grows.
- More transactions = more rewards distributed to node operators. $CYAI becomes the fuel for a real, revenue-generating AI infrastructure .
🌟 This is how we bridge Web3 innovation with real-world business value. We’re not building hype — we’re building the future of AI-powered business automation.
🔥 We’re only scratching the surface — the real CyreneAI storm is coming!
Tokenomi CyreneAI (CYAI): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi CyreneAI (CYAI) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token CYAI yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token CYAI yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi CYAI, jelajahi harga live token CYAI!
