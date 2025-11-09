Tokenomi Deploy (DEPLOY)

Telusuri wawasan utama tentang Deploy (DEPLOY), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 17:29:38 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Deploy (DEPLOY)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Deploy (DEPLOY), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 8.94K
Total Suplai:
$ 100.00M
Suplai yang Beredar:
$ 100.00M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 8.94K
All-Time High:
$ 0.00521804
All-Time Low:
$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0
Informasi Deploy (DEPLOY)

One platform, every blockchain , Empowering creators & communities with fair, no-code token launches Deploy

Deploy is a next-generation multi-chain launchpad powered by AI-driven automation, designed to make token creation as effortless as sending a tweet. By unifying fragmented ecosystems, Deploy provides instant liquidity, standardized fair launch protocols, and community-driven discovery tools. Its native token, DEPLOY, unlocks discounted fees, staking rewards, governance rights, and revenue sharing. With audited smart contracts, liquidity locks, and advanced anti-bot protection, Deploy redefines token launches with transparency, accessibility, and scalability—empowering creators, investors, and developers to drive blockchain adoption forward.

Situs Web Resmi:
https://Dp.app
Whitepaper:
https://dp.app/docs/introduction

Tokenomi Deploy (DEPLOY): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Deploy (DEPLOY) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token DEPLOY yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token DEPLOY yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi DEPLOY, jelajahi harga live token DEPLOY!

Prediksi Harga DEPLOY

Ingin mengetahui arah DEPLOY? Halaman prediksi harga DEPLOY kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

mc_how_why_title
Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

