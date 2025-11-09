Tokenomi destable coin (DESTABLE)
What is Destable Coin?
Destable Coin ($DEST) is not just another stablecoin—it’s a redefinition of what stability means in the digital era. While some see it as chaos, we see it as the future of stability: a dynamic asset designed to challenge traditional pegged models and introduce a new layer of resilience in decentralized finance.
Unlike conventional stablecoins that are rigidly tied to fiat or single assets, Destable Coin thrives on controlled volatility and adaptive mechanisms. This approach creates a “destabilized stability” model that is more organic, transparent, and resistant to systemic risks.
Key Points
Redefining Stability: Moves beyond fiat-pegged concepts to introduce adaptive balance. Resilient by Design: Uses volatility as a feature, not a flaw, building a stronger ecosystem. Community-Driven: Built to evolve with its holders and governance model.
Destable Coin isn’t about avoiding change—it’s about embracing it to build a stronger, more sustainable foundation for the future of DeFi.
👉 Learn more: destablecoin.live
Tokenomi destable coin (DESTABLE): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi destable coin (DESTABLE) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token DESTABLE yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token DESTABLE yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi DESTABLE, jelajahi harga live token DESTABLE!
