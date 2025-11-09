Tokenomi Dolphin (DPHN)

Telusuri wawasan utama tentang Dolphin (DPHN), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 13:32:26 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Dolphin (DPHN)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Dolphin (DPHN), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 6.15M
Total Suplai:
$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 497.97M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 12.36M
All-Time High:
$ 0.02226817
All-Time Low:
$ 0.01112509
Harga Saat Ini:
$ 0.01235707
Informasi Dolphin (DPHN)

Dolphin is a project dedicated to pushing the boundaries of AI model development and distributed inference.

Our flagship product is Dolphin Network – A Decentralized AI Inference Network.

The goal of Dolphin Network is to allow gamers & other GPU owners to repurpose their GPUs during idle periods by powering a portion of our inference network.

By processing a portion of the network’s requests, they are able to earn $DPHN tokens which can later be used for inference or sold on the market to recoup the cost of the GPU.

The integrity of the network is upheld through a mix of encryption, randomly sampled validation & cryptoeconomic bonding.

Situs Web Resmi:
https://dphn.ai
Whitepaper:
https://dphn.ai/roadmap

Tokenomi Dolphin (DPHN): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Dolphin (DPHN) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token DPHN yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token DPHN yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi DPHN, jelajahi harga live token DPHN!

Prediksi Harga DPHN

Ingin mengetahui arah DPHN? Halaman prediksi harga DPHN kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

