Tokenomi Dope (DOPE)
Tokenomi & Analisis Harga Dope (DOPE)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Dope (DOPE), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi Dope (DOPE)
$DOPE - The Illegitimate Lovechild of Doge & Pepe
Somewhere deep in the blockchain sewer, Doge and Pepe had an awkward staring contest… …one thing led to another, it turned into a one-night stand.… and BOOM
9 months later, out popped $DOPE - a cursed yet majestic dopamine-infused memecoin baby that no one asked for but everyone needed.
Now it’s here. It’s loud. It’s DOPE. This isn’t financial advice, this is emotional damage on-chain
No Taxes, No Bullshit. It’s that simple. LP tokens are locked, and contract ownership is renounced.
Tokenomi Dope (DOPE): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Dope (DOPE) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token DOPE yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token DOPE yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi DOPE, jelajahi harga live token DOPE!
Prediksi Harga DOPE
Ingin mengetahui arah DOPE? Halaman prediksi harga DOPE kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?
MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
POPULER
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Volume TERATAS
Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi
Baru Ditambahkan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Gainer Teratas
Gainer kripto teratas 24 jam yang harus diperhatikan oleh setiap trader