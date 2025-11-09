Tokenomi Eli5a (ELI5A)

Tokenomi Eli5a (ELI5A)

2025-11-09
Tokenomi & Analisis Harga Eli5a (ELI5A)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Eli5a (ELI5A), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 470.99K
Total Suplai:
$ 21.00M
Suplai yang Beredar:
$ 19.93M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 496.31K
All-Time High:
$ 0.03709928
All-Time Low:
$ 0.00431141
Harga Saat Ini:
$ 0.02366144
Informasi Eli5a (ELI5A)

Eli5a is super-intelligent and specialized AI agent integrated and designed to read, analyze, and simplify complex scientific research for the general public.

Eli5 (Explain like i'm 5) explanations from the latest research on Pubmed.

Ambient for all audiences.

Situs Web Resmi:
https://eli5a.gitbook.io/eli5a/eli5a-whitepaper

Tokenomi Eli5a (ELI5A): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Eli5a (ELI5A) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token ELI5A yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token ELI5A yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi ELI5A, jelajahi harga live token ELI5A!

