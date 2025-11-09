Tokenomi Emperor Coin ($IMPERIUM)
Tokenomi & Analisis Harga Emperor Coin ($IMPERIUM)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Emperor Coin ($IMPERIUM), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi Emperor Coin ($IMPERIUM)
Emperor Coin ($IMPERIUM) has experienced strong initial traction through an active and growing community. Within the first weeks of launch, the project has attracted over 10,000 followers on X (Twitter) and more than 1,600 active community members across social platforms. The presale was hosted on PinkSale and successfully reached its hard cap, establishing a starting liquidity pool of approximately $30,000 on Raydium. Strategic partnerships are currently being developed with several market-making firms to sustain a daily trading volume target of $50,000+ and strengthen chart stability. The project has also initiated collaborations with select KOLs (Key Opinion Leaders) to expand market reach and community engagement. Emperor Coin has released its first MVP: the $IMPERIUM token and NFT ecosystem, including the "50 Emperors" NFT collection, which grants holders governance and VIP access. The NFTs are already listed on Solsea. Upcoming milestones include listings on CoinGecko and CoinMarketCap, integration with TradingView charts, and the launch of exclusive holder events, starting with Dubai. The team’s focus is on creating strong brand presence, building liquidity depth, and driving adoption through community rewards, giveaways, and strategic marketing campaigns. Links for verification: 🌐 Website: https://emperorcoin.io 🐦 X (Twitter): https://twitter.com/EmperorCoin
Tokenomi Emperor Coin ($IMPERIUM): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Emperor Coin ($IMPERIUM) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token $IMPERIUM yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token $IMPERIUM yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi $IMPERIUM, jelajahi harga live token $IMPERIUM!
Prediksi Harga $IMPERIUM
Ingin mengetahui arah $IMPERIUM? Halaman prediksi harga $IMPERIUM kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?
MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
