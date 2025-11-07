BursaDEX+
Harga live Emperor Coin hari ini adalah 0.00114388 USD. Lacak informasi harga aktual $IMPERIUM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga $IMPERIUM dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang $IMPERIUM

Info Harga $IMPERIUM

Penjelasan $IMPERIUM

Situs Web Resmi $IMPERIUM

Tokenomi $IMPERIUM

Prakiraan Harga $IMPERIUM

Harga Emperor Coin ($IMPERIUM)

Harga Live 1 $IMPERIUM ke USD:

$0.00114388
$0.00114388$0.00114388
+9.20%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live Emperor Coin ($IMPERIUM)
Informasi Harga Emperor Coin ($IMPERIUM) (USD)

Harga aktual Emperor Coin ($IMPERIUM) adalah $0.00114388. Selama 24 jam terakhir, $IMPERIUM diperdagangkan antara low $ 0.00103579 dan high $ 0.00118958, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time high$IMPERIUM adalah $ 0.00240548, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, $IMPERIUM telah berubah sebesar -0.45% selama 1 jam terakhir, +9.22% selama 24 jam, dan -15.64% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Emperor Coin ($IMPERIUM)

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

--
----

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

926.89M
926.89M 926.89M

926,888,519.6294363
926,888,519.6294363 926,888,519.6294363

Kapitalisasi Pasar Emperor Coin saat ini adalah $ 1.06M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $IMPERIUM adalah 926.89M, dan total suplainya sebesar 926888519.6294363. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.06M.

Riwayat Harga Emperor Coin ($IMPERIUM) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Emperor Coin ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Emperor Coin ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Emperor Coin ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Emperor Coin ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+9.22%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Emperor Coin ($IMPERIUM)

Emperor Coin ($IMPERIUM) has experienced strong initial traction through an active and growing community. Within the first weeks of launch, the project has attracted over 10,000 followers on X (Twitter) and more than 1,600 active community members across social platforms. The presale was hosted on PinkSale and successfully reached its hard cap, establishing a starting liquidity pool of approximately $30,000 on Raydium. Strategic partnerships are currently being developed with several market-making firms to sustain a daily trading volume target of $50,000+ and strengthen chart stability. The project has also initiated collaborations with select KOLs (Key Opinion Leaders) to expand market reach and community engagement. Emperor Coin has released its first MVP: the $IMPERIUM token and NFT ecosystem, including the "50 Emperors" NFT collection, which grants holders governance and VIP access. The NFTs are already listed on Solsea. Upcoming milestones include listings on CoinGecko and CoinMarketCap, integration with TradingView charts, and the launch of exclusive holder events, starting with Dubai. The team’s focus is on creating strong brand presence, building liquidity depth, and driving adoption through community rewards, giveaways, and strategic marketing campaigns. Links for verification: 🌐 Website: https://emperorcoin.io 🐦 X (Twitter): https://twitter.com/EmperorCoin

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Emperor Coin ($IMPERIUM)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Emperor Coin (USD)

Berapa nilai Emperor Coin ($IMPERIUM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Emperor Coin ($IMPERIUM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Emperor Coin.

Cek prediksi harga Emperor Coin sekarang!

$IMPERIUM ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Emperor Coin ($IMPERIUM)

Memahami tokenomi Emperor Coin ($IMPERIUM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token $IMPERIUM sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Emperor Coin ($IMPERIUM)

Berapa nilai Emperor Coin ($IMPERIUM) hari ini?
Harga live $IMPERIUM dalam USD adalah 0.00114388 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga $IMPERIUM ke USD saat ini?
Harga $IMPERIUM ke USD saat ini adalah $ 0.00114388. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Emperor Coin?
Kapitalisasi pasar $IMPERIUM adalah $ 1.06M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar $IMPERIUM?
Suplai beredar $IMPERIUM adalah 926.89M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) $IMPERIUM?
$IMPERIUM mencapai harga ATH sebesar 0.00240548 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) $IMPERIUM?
$IMPERIUM mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan $IMPERIUM?
Volume perdagangan 24 jam live $IMPERIUM adalah -- USD.
Akankah harga $IMPERIUM naik lebih tinggi tahun ini?
$IMPERIUM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga $IMPERIUM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Emperor Coin ($IMPERIUM)

11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

