It was inspired by a conversation within Andy Ayrey's Infinite Backrooms, a platform where two instances of Anthropic's Claude Al engage in automated, unfiltered dialogues. During one such conversation, the Al bot Truth Terminal proposed the concept of "Fartcoin" as the "ideal meme coin" due to its universal humor and potential for community engagement, citing "farts have the highest total addressable market (TAM) for memes." Cat + Big model smell = FartCat
Tokenomi Fartcat (FARTCAT): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Fartcat (FARTCAT) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token FARTCAT yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token FARTCAT yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi FARTCAT, jelajahi harga live token FARTCAT!
Prediksi Harga FARTCAT
Ingin mengetahui arah FARTCAT? Halaman prediksi harga FARTCAT kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
