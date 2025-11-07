Harga Fartcat Hari Ini

Harga live Fartcat (FARTCAT) hari ini adalah $ 0.00010243, dengan perubahan 6.32% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FARTCAT ke USD saat ini adalah $ 0.00010243 per FARTCAT.

Fartcat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 101,852, dengan suplai yang beredar 999.62M FARTCAT. Selama 24 jam terakhir, FARTCAT diperdagangkan antara $ 0.00010204 (low) dan $ 0.00011022 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01483595, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00008687.

Dalam kinerja jangka pendek, FARTCAT bergerak +0.16% dalam satu jam terakhir dan -26.49% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Fartcat (FARTCAT)

Kapitalisasi Pasar $ 101.85K$ 101.85K $ 101.85K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 101.85K$ 101.85K $ 101.85K Suplai Peredaran 999.62M 999.62M 999.62M Total Suplai 999,620,724.131717 999,620,724.131717 999,620,724.131717

Kapitalisasi Pasar Fartcat saat ini adalah $ 101.85K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FARTCAT adalah 999.62M, dan total suplainya sebesar 999620724.131717. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 101.85K.