Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Forward (FORWARD), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga.
Informasi Forward (FORWARD)
Forward is the WordPress of Web3.0 and has built a drag-and-drop no-code solution that helps people deploy their dApps on any EVM based chain of their choice, with Rust, Go, Haskel and Python currently being implemented. More than 800+ chains have already been integrated with the Forward Factory. With Forward’s intuitive design, any user irrespective of their technical knowledge can sign-up to Forward, select a dApp in the Forward Marketplace, customize it and deploy it with just a few clicks.
Developers can build, customize and publish their templates to be monetized on the Marketplace.
Highlights:
- No code drag-and-drop interface to build, customize and deploy dApps.
- Intuitive design for non-technical users.
- Monetize the usage of built dApp templates
- Open marketplace
Tokenomi Forward (FORWARD): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Forward (FORWARD) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token FORWARD yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token FORWARD yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi FORWARD, jelajahi harga live token FORWARD!
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
