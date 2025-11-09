Tokenomi Gashy (GASH)
Tokenomi & Analisis Harga Gashy (GASH)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Gashy (GASH), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi Gashy (GASH)
Not just a meme, $GASHY is a neon-powered movement on Solana. 🐾 Meme + NFT + Staking: A full ecosystem built for fun and rewards. ⚡ Community Raids + Contests: Energy that keeps the roar alive. 🎨 NFT Collections: Neon cat art with flex + culture value. 🔥 Holder Perks: Alpha drops, loyalty, and exclusive rewards. 🚀 Built different. Built to last. In a blockchain jungle ruled by dogs, a feral future has emerged. Gashy is not just a coin; it's an apex predator built on Solana—with a fixed supply, revoked authorities, and an unstoppable community. Roar with us!
Tokenomi Gashy (GASH): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Gashy (GASH) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token GASH yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token GASH yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi GASH, jelajahi harga live token GASH!
Prediksi Harga GASH
Ingin mengetahui arah GASH? Halaman prediksi harga GASH kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?
MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
POPULER
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Volume TERATAS
Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi
Baru Ditambahkan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Gainer Teratas
Gainer kripto teratas 24 jam yang harus diperhatikan oleh setiap trader