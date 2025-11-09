Tokenomi GIFT (GIFT)
Tokenomi & Analisis Harga GIFT (GIFT)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk GIFT (GIFT), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi GIFT (GIFT)
GIFT Gold ($GIFT) is a gold stablecoin backed 1:1 by real physical gold, issued by Ubuntu Tribe (UTribe) — a real-world asset (RWA) ecosystem officially registered as Ubuntu Uhuru. ✅ Audited, insured, and securely stored in regulated gold vaults across Zurich, Stuttgart, Dubai, and Copenhagen ✅ Fractional ownership available with blockchain based tokens ✅Redeemable as physical gold Looking to buy digital gold near me? GIFT Gold offers a globally accessible solution for anyone seeking fractional gold ownership, a regulated gold token, and a safe, blockchain-based way to buy gold online — no matter where you are. Join the future of gold investing with one of the best gold-backed stablecoins trusted worldwide.
Tokenomi GIFT (GIFT): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi GIFT (GIFT) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token GIFT yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token GIFT yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi GIFT, jelajahi harga live token GIFT!
Prediksi Harga GIFT
Ingin mengetahui arah GIFT? Halaman prediksi harga GIFT kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?
MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
