Tokenomi grail (SN81)
Tokenomi & Analisis Harga grail (SN81)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk grail (SN81), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi grail (SN81)
Grail operates as subnet 81 on the Bittensor network, serving as the reinforcement learning fine-tuning and post-training layer of the Covenant AI ecosystem. The project implements the GRAIL protocol (Guaranteed Rollout Authenticity via Inference Ledger) to provide cryptographically verifiable model outputs during reinforcement learning rollouts. Grail transforms foundation models from pre-training subnets into deployable, aligned AI systems through permissionless, incentivized RL fine-tuning infrastructure. The platform generates thousands of rollouts per second using custom algorithms designed for post-training optimization. The subnet supports models ranging from 8B to 70B+ parameters and integrates with multiple RL environments for diverse training scenarios.
Tokenomi grail (SN81): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi grail (SN81) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token SN81 yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token SN81 yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi SN81, jelajahi harga live token SN81!
Prediksi Harga SN81
Ingin mengetahui arah SN81? Halaman prediksi harga SN81 kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
