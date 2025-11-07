BursaDEX+
Harga live grail hari ini adalah 3.31 USD. Lacak informasi harga aktual SN81 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SN81 dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SN81

Info Harga SN81

Penjelasan SN81

Situs Web Resmi SN81

Tokenomi SN81

Prakiraan Harga SN81

Harga grail (SN81)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SN81 ke USD:

$3.31
$3.31$3.31
+0.50%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live grail (SN81)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:16:10 (UTC+8)

Informasi Harga grail (SN81) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 3.19
$ 3.19$ 3.19
Low 24 Jam
$ 3.51
$ 3.51$ 3.51
High 24 Jam

$ 3.19
$ 3.19$ 3.19

$ 3.51
$ 3.51$ 3.51

$ 7.51
$ 7.51$ 7.51

$ 1.92
$ 1.92$ 1.92

-0.81%

+0.53%

-13.77%

-13.77%

Harga aktual grail (SN81) adalah $3.31. Selama 24 jam terakhir, SN81 diperdagangkan antara low $ 3.19 dan high $ 3.51, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSN81 adalah $ 7.51, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 1.92.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SN81 telah berubah sebesar -0.81% selama 1 jam terakhir, +0.53% selama 24 jam, dan -13.77% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar grail (SN81)

$ 8.00M
$ 8.00M$ 8.00M

--
----

$ 8.00M
$ 8.00M$ 8.00M

2.42M
2.42M 2.42M

2,419,612.984352515
2,419,612.984352515 2,419,612.984352515

Kapitalisasi Pasar grail saat ini adalah $ 8.00M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SN81 adalah 2.42M, dan total suplainya sebesar 2419612.984352515. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.00M.

Riwayat Harga grail (SN81) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga grail ke USD adalah $ +0.01734456.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga grail ke USD adalah $ +0.0859219730.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga grail ke USD adalah $ -0.2645259320.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga grail ke USD adalah $ +0.3614447747358457.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.01734456+0.53%
30 Days$ +0.0859219730+2.60%
60 Hari$ -0.2645259320-7.99%
90 Hari$ +0.3614447747358457+12.26%

Apa yang dimaksud dengan grail (SN81)

Grail operates as subnet 81 on the Bittensor network, serving as the reinforcement learning fine-tuning and post-training layer of the Covenant AI ecosystem. The project implements the GRAIL protocol (Guaranteed Rollout Authenticity via Inference Ledger) to provide cryptographically verifiable model outputs during reinforcement learning rollouts. Grail transforms foundation models from pre-training subnets into deployable, aligned AI systems through permissionless, incentivized RL fine-tuning infrastructure. The platform generates thousands of rollouts per second using custom algorithms designed for post-training optimization. The subnet supports models ranging from 8B to 70B+ parameters and integrates with multiple RL environments for diverse training scenarios.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya grail (SN81)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga grail (USD)

Berapa nilai grail (SN81) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda grail (SN81) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk grail.

Cek prediksi harga grail sekarang!

SN81 ke Mata Uang Lokal

Tokenomi grail (SN81)

Memahami tokenomi grail (SN81) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SN81 sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang grail (SN81)

Berapa nilai grail (SN81) hari ini?
Harga live SN81 dalam USD adalah 3.31 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SN81 ke USD saat ini?
Harga SN81 ke USD saat ini adalah $ 3.31. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar grail?
Kapitalisasi pasar SN81 adalah $ 8.00M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SN81?
Suplai beredar SN81 adalah 2.42M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SN81?
SN81 mencapai harga ATH sebesar 7.51 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SN81?
SN81 mencapai harga ATL 1.92 USD.
Berapa volume perdagangan SN81?
Volume perdagangan 24 jam live SN81 adalah -- USD.
Akankah harga SN81 naik lebih tinggi tahun ini?
SN81 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SN81 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:16:10 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting grail (SN81)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

