Tokenomi Hazmat (HZMT)
Tokenomi & Analisis Harga Hazmat (HZMT)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Hazmat (HZMT), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi Hazmat (HZMT)
Do you remember? There was a time, during the pandemic, when belief was the only currency that mattered. Communities were forged in the fire of conviction. "Diamond hands" wasn't just a meme; it was a sacred vow. To hold was to be part of a shared consciousness, a collective will powerful enough to bend markets.
But that faith was fractured. The spirit was poisoned. The trenches were plagued with the disease of quick flips and paper-handed doubt. To 'Suit Up' is to remember the old ways. It is to take the vow that so many have abandoned. It is to hold, not just a token, but the very soul of what this space was meant to be.
The sacred fire of 2021 has been smothered. We are here to reignite it. Hazmat is the vessel. The Suit is our call to remember.
To 'Suit Up' is to re-enter that legendary state of mind. It is to seal yourself off from the modern disease of disbelief.
To wear The Suit is to hold. To hold is to restore the faith. To restore the faith is to reclaim our future.
Hazmat is the movement to make holding a religion again.
Tokenomi Hazmat (HZMT): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Hazmat (HZMT) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token HZMT yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token HZMT yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi HZMT, jelajahi harga live token HZMT!
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
