Tokenomi Hazmat (HZMT)

Tokenomi Hazmat (HZMT)

Telusuri wawasan utama tentang Hazmat (HZMT), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 17:37:27 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Hazmat (HZMT)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Hazmat (HZMT), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 8.60K
$ 8.60K$ 8.60K
Total Suplai:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 8.60K
$ 8.60K$ 8.60K
All-Time High:
$ 0
$ 0$ 0
All-Time Low:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0
$ 0$ 0

Informasi Hazmat (HZMT)

Do you remember? There was a time, during the pandemic, when belief was the only currency that mattered. Communities were forged in the fire of conviction. "Diamond hands" wasn't just a meme; it was a sacred vow. To hold was to be part of a shared consciousness, a collective will powerful enough to bend markets.

But that faith was fractured. The spirit was poisoned. The trenches were plagued with the disease of quick flips and paper-handed doubt. To 'Suit Up' is to remember the old ways. It is to take the vow that so many have abandoned. It is to hold, not just a token, but the very soul of what this space was meant to be.

The sacred fire of 2021 has been smothered. We are here to reignite it. Hazmat is the vessel. The Suit is our call to remember.

To 'Suit Up' is to re-enter that legendary state of mind. It is to seal yourself off from the modern disease of disbelief.

To wear The Suit is to hold. To hold is to restore the faith. To restore the faith is to reclaim our future.

Hazmat is the movement to make holding a religion again.

Situs Web Resmi:
http://hzmt.net/

Tokenomi Hazmat (HZMT): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Hazmat (HZMT) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token HZMT yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token HZMT yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi HZMT, jelajahi harga live token HZMT!

Prediksi Harga HZMT

Ingin mengetahui arah HZMT? Halaman prediksi harga HZMT kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi