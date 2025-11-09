Tokenomi Jack Potts by Virtuals (JACK)

Telusuri wawasan utama tentang Jack Potts by Virtuals (JACK), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 16:01:09 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Jack Potts by Virtuals (JACK)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Jack Potts by Virtuals (JACK), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 66.57K
Total Suplai:
$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 576.65M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 115.44K
All-Time High:
$ 0.00062833
All-Time Low:
$ 0.0000446
Harga Saat Ini:
$ 0.00011544
Informasi Jack Potts by Virtuals (JACK)

Jack Potts ($JACK) is the first AI-powered lottery agent bridging the massive global lottery market with the crypto economy. It allows users worldwide to seamlessly access major real-world lotteries like Powerball, EuroMillions, and Mega Millions using a simple on-chain prompt. Tickets are purchased through licensed partners, digitally scanned for verifiable proof, and winnings are securely claimed and paid out directly in crypto. The $JACK token is designed to be value-accreting, with a portion of every platform transaction used to buy back and burn tokens, while also funding prize pools and rewarding stakers who support the ecosystem’s long-term growth.

Situs Web Resmi:
https://jackpotts.io/
Whitepaper:
https://jack-potts.gitbook.io/jack-potts-docs

Tokenomi Jack Potts by Virtuals (JACK): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Jack Potts by Virtuals (JACK) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token JACK yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token JACK yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi JACK, jelajahi harga live token JACK!

Prediksi Harga JACK

Ingin mengetahui arah JACK? Halaman prediksi harga JACK kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

