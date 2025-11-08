Harga Jack Potts by Virtuals Hari Ini

Harga live Jack Potts by Virtuals (JACK) hari ini adalah $ 0.00011666, dengan perubahan 11.61% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JACK ke USD saat ini adalah $ 0.00011666 per JACK.

Jack Potts by Virtuals saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 67,299, dengan suplai yang beredar 576.65M JACK. Selama 24 jam terakhir, JACK diperdagangkan antara $ 0.00010124 (low) dan $ 0.00012263 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00062833, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000446.

Dalam kinerja jangka pendek, JACK bergerak -3.69% dalam satu jam terakhir dan -17.19% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Jack Potts by Virtuals (JACK)

Kapitalisasi Pasar $ 67.30K$ 67.30K $ 67.30K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 116.71K$ 116.71K $ 116.71K Suplai Peredaran 576.65M 576.65M 576.65M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Jack Potts by Virtuals saat ini adalah $ 67.30K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar JACK adalah 576.65M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 116.71K.