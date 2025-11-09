Tokenomi JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

Tokenomi JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

Telusuri wawasan utama tentang JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 16:01:30 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 102.18K
Total Suplai:
$ 947.93M
Suplai yang Beredar:
$ 947.93M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 102.18K
All-Time High:
$ 0
All-Time Low:
$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0.00010779
Informasi JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

JunkCoin - the Original Name of Dogecoin, often recognised as the 'Grandfather of Memecoins’ JunkCoin Doge Real Name References https://bitcointalk.org/index.php?topic=194756.0 ## What Is JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)? $JUNKCOIN is the grandfather of Doge, it has real history and is the OG of OGs, it's one of the first memecoins ever created. Brief explanation of doge family tree to understand it's history: Junkcoin is the parent of Luckycoin and Bellscoin, whose forks ultimately led to the creation of Dogecoin. A fork means the coin was created by copying and modifying the Bitcoin code. JUNKCOIN was forked from Bitcoin's codebase back in the early days. This implies both Dogecoin and junkcoin share similar technical DNA with Bitcoin and junkcoin is the grandfather of doge. Meaning OG DOGE is actually junkcoin, it's original chain became dormant but today reborned on solana ! Created as a joke in 2013 "Designed to fail", but it ironically failed to fail"

Situs Web Resmi:
https://junkcoin.info/

Tokenomi JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token JUNKCOIN yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token JUNKCOIN yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi JUNKCOIN, jelajahi harga live token JUNKCOIN!

Prediksi Harga JUNKCOIN

Ingin mengetahui arah JUNKCOIN? Halaman prediksi harga JUNKCOIN kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

