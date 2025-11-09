Tokenomi just a shitcoin (SHITCOIN)

Telusuri wawasan utama tentang just a shitcoin (SHITCOIN), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 14:34:50 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga just a shitcoin (SHITCOIN)

Kap. Pasar:
$ 607.45K
Total Suplai:
$ 965.24M
Suplai yang Beredar:
$ 965.24M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 607.45K
All-Time High:
$ 0.00376806
All-Time Low:
$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0.00062932
Informasi just a shitcoin (SHITCOIN)

The address GaPbGp23pPuY9QBLPUjUEBn2MKEroTe9Q3M3f2Xpump corresponds to a token on the Solana blockchain, specifically an SPL (Solana Program Library) token. This address is likely the mint address for a specific token, which is used to identify the token on the Solana network. Based on the context and available information, this token appears to be associated with the pump.fun platform, as the address ends with "pump," which is a common identifier for tokens created via this platform. GaPbGp23pPuY9QBLPUjUEBn2MKEroTe9Q3M3f2Xpump is the mint address of an SPL token on the Solana blockchain. The mint address is a unique identifier for a token, storing metadata like total supply and mint authority. The "pump" in the address strongly suggests it was created on solanapump (commonly known as pump.fun), a popular Solana-based platform for launching meme coins and other tokens. Pump.fun allows users to create and trade tokens easily, often with a focus on community-driven or speculative projects like memecoins.

Situs Web Resmi:
https://x.com/i/communities/1960306205269639566

Tokenomi just a shitcoin (SHITCOIN): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi just a shitcoin (SHITCOIN) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token SHITCOIN yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token SHITCOIN yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi SHITCOIN, jelajahi harga live token SHITCOIN!

