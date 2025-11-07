BursaDEX+
Harga live just a shitcoin hari ini adalah 0.00053007 USD. Lacak informasi harga aktual SHITCOIN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SHITCOIN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SHITCOIN

Info Harga SHITCOIN

Penjelasan SHITCOIN

Situs Web Resmi SHITCOIN

Tokenomi SHITCOIN

Prakiraan Harga SHITCOIN

Logo just a shitcoin

Harga just a shitcoin (SHITCOIN)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SHITCOIN ke USD:

$0.00053007
$0.00053007$0.00053007
-20.60%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live just a shitcoin (SHITCOIN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:42:10 (UTC+8)

Informasi Harga just a shitcoin (SHITCOIN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00051042
$ 0.00051042$ 0.00051042
Low 24 Jam
$ 0.00068205
$ 0.00068205$ 0.00068205
High 24 Jam

$ 0.00051042
$ 0.00051042$ 0.00051042

$ 0.00068205
$ 0.00068205$ 0.00068205

$ 0.00376806
$ 0.00376806$ 0.00376806

$ 0.00003186
$ 0.00003186$ 0.00003186

-1.20%

-20.68%

-40.71%

-40.71%

Harga aktual just a shitcoin (SHITCOIN) adalah $0.00053007. Selama 24 jam terakhir, SHITCOIN diperdagangkan antara low $ 0.00051042 dan high $ 0.00068205, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSHITCOIN adalah $ 0.00376806, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00003186.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SHITCOIN telah berubah sebesar -1.20% selama 1 jam terakhir, -20.68% selama 24 jam, dan -40.71% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar just a shitcoin (SHITCOIN)

$ 511.65K
$ 511.65K$ 511.65K

--
----

$ 511.65K
$ 511.65K$ 511.65K

965.24M
965.24M 965.24M

965,238,245.694132
965,238,245.694132 965,238,245.694132

Kapitalisasi Pasar just a shitcoin saat ini adalah $ 511.65K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SHITCOIN adalah 965.24M, dan total suplainya sebesar 965238245.694132. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 511.65K.

Riwayat Harga just a shitcoin (SHITCOIN) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga just a shitcoin ke USD adalah $ -0.000138253196518364.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga just a shitcoin ke USD adalah $ -0.0004106414.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga just a shitcoin ke USD adalah $ +0.0001367879.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga just a shitcoin ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000138253196518364-20.68%
30 Days$ -0.0004106414-77.46%
60 Hari$ +0.0001367879+25.81%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan just a shitcoin (SHITCOIN)

The address GaPbGp23pPuY9QBLPUjUEBn2MKEroTe9Q3M3f2Xpump corresponds to a token on the Solana blockchain, specifically an SPL (Solana Program Library) token. This address is likely the mint address for a specific token, which is used to identify the token on the Solana network. Based on the context and available information, this token appears to be associated with the pump.fun platform, as the address ends with "pump," which is a common identifier for tokens created via this platform. GaPbGp23pPuY9QBLPUjUEBn2MKEroTe9Q3M3f2Xpump is the mint address of an SPL token on the Solana blockchain. The mint address is a unique identifier for a token, storing metadata like total supply and mint authority. The "pump" in the address strongly suggests it was created on solanapump (commonly known as pump.fun), a popular Solana-based platform for launching meme coins and other tokens. Pump.fun allows users to create and trade tokens easily, often with a focus on community-driven or speculative projects like memecoins.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya just a shitcoin (SHITCOIN)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga just a shitcoin (USD)

Berapa nilai just a shitcoin (SHITCOIN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda just a shitcoin (SHITCOIN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk just a shitcoin.

Cek prediksi harga just a shitcoin sekarang!

Tokenomi just a shitcoin (SHITCOIN)

Memahami tokenomi just a shitcoin (SHITCOIN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SHITCOIN sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang just a shitcoin (SHITCOIN)

Berapa nilai just a shitcoin (SHITCOIN) hari ini?
Harga live SHITCOIN dalam USD adalah 0.00053007 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SHITCOIN ke USD saat ini?
Harga SHITCOIN ke USD saat ini adalah $ 0.00053007. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar just a shitcoin?
Kapitalisasi pasar SHITCOIN adalah $ 511.65K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SHITCOIN?
Suplai beredar SHITCOIN adalah 965.24M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SHITCOIN?
SHITCOIN mencapai harga ATH sebesar 0.00376806 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SHITCOIN?
SHITCOIN mencapai harga ATL 0.00003186 USD.
Berapa volume perdagangan SHITCOIN?
Volume perdagangan 24 jam live SHITCOIN adalah -- USD.
Akankah harga SHITCOIN naik lebih tinggi tahun ini?
SHITCOIN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SHITCOIN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:42:10 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting just a shitcoin (SHITCOIN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$100,837.37
$3,284.67
$1.1753
$154.59
$1.0004
$100,837.37
$3,284.67
$154.59
$2.1912
$951.84
