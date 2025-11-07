Apa yang dimaksud dengan just a shitcoin (SHITCOIN)

The address GaPbGp23pPuY9QBLPUjUEBn2MKEroTe9Q3M3f2Xpump corresponds to a token on the Solana blockchain, specifically an SPL (Solana Program Library) token. This address is likely the mint address for a specific token, which is used to identify the token on the Solana network. Based on the context and available information, this token appears to be associated with the pump.fun platform, as the address ends with "pump," which is a common identifier for tokens created via this platform. GaPbGp23pPuY9QBLPUjUEBn2MKEroTe9Q3M3f2Xpump is the mint address of an SPL token on the Solana blockchain. The mint address is a unique identifier for a token, storing metadata like total supply and mint authority. The "pump" in the address strongly suggests it was created on solanapump (commonly known as pump.fun), a popular Solana-based platform for launching meme coins and other tokens. Pump.fun allows users to create and trade tokens easily, often with a focus on community-driven or speculative projects like memecoins.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang just a shitcoin (SHITCOIN) Berapa nilai just a shitcoin (SHITCOIN) hari ini? Harga live SHITCOIN dalam USD adalah 0.00053007 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga SHITCOIN ke USD saat ini? $ 0.00053007 . Cobalah Harga SHITCOIN ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar just a shitcoin? Kapitalisasi pasar SHITCOIN adalah $ 511.65K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar SHITCOIN? Suplai beredar SHITCOIN adalah 965.24M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) SHITCOIN? SHITCOIN mencapai harga ATH sebesar 0.00376806 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) SHITCOIN? SHITCOIN mencapai harga ATL 0.00003186 USD . Berapa volume perdagangan SHITCOIN? Volume perdagangan 24 jam live SHITCOIN adalah -- USD . Akankah harga SHITCOIN naik lebih tinggi tahun ini? SHITCOIN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SHITCOIN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

