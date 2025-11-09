Tokenomi KitCoin (KITTY)

Tokenomi KitCoin (KITTY)

Telusuri wawasan utama tentang KitCoin (KITTY), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 16:45:24 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga KitCoin (KITTY)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk KitCoin (KITTY), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 19.38K
$ 19.38K$ 19.38K
Total Suplai:
$ 799.11M
$ 799.11M$ 799.11M
Suplai yang Beredar:
$ 799.11M
$ 799.11M$ 799.11M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 19.38K
$ 19.38K$ 19.38K
All-Time High:
$ 0.00004356
$ 0.00004356$ 0.00004356
All-Time Low:
$ 0.00002227
$ 0.00002227$ 0.00002227
Harga Saat Ini:
$ 0
$ 0$ 0

Informasi KitCoin (KITTY)

KitCoin ($KITTY) is a community-driven meme token built on the Cronos blockchain, combining humor, culture, and real on-chain utility. What started as just another meme project its has evolved into a full ecosystem centered around CroVegas.fun — a gaming and rewards platform powered by $KITTY.

Through staking, lotteries, NFT collections, and casino-style games, KitCoin merges entertainment and earning potential, creating an engaging and sustainable Web3 experience. The project’s mission is to build a fun, transparent, and rewarding ecosystem for the Cronos community.

Situs Web Resmi:
https://www.kitcoin.io/

Tokenomi KitCoin (KITTY): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi KitCoin (KITTY) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token KITTY yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token KITTY yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi KITTY, jelajahi harga live token KITTY!

Prediksi Harga KITTY

Ingin mengetahui arah KITTY? Halaman prediksi harga KITTY kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi