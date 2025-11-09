Tokenomi KOLS (KOLS)
Tokenomi & Analisis Harga KOLS (KOLS)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk KOLS (KOLS), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi KOLS (KOLS)
KOLS is the first SaaS platform built on the BONK ecosystem, delivering the most advanced token intelligence tools on Solana. It tracks top Key Opinion Leaders (KOLs) in real time, showing what they are buying, selling, and holding, along with performance metrics like PNL and ROI. KOLS also introduces BATTLE, the first real-time launchpad performance tracker, ranking platforms over different timeframes. Combined with in-depth analytics through INTEL, KOLS gives traders and investors an all-in-one hub for actionable insights and data-driven decisions.
Tokenomi KOLS (KOLS): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi KOLS (KOLS) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token KOLS yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token KOLS yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi KOLS, jelajahi harga live token KOLS!
Prediksi Harga KOLS
Ingin mengetahui arah KOLS? Halaman prediksi harga KOLS kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
