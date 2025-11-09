Tokenomi Light Speed Cat (LSCAT)
Tokenomi & Analisis Harga Light Speed Cat (LSCAT)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Light Speed Cat (LSCAT), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi Light Speed Cat (LSCAT)
Store of Value: LSCAT serves as a robust store of value, offering users a secure and decentralized alternative for preserving and growing their wealth. Built on a blockchain framework, the token leverages the power of cryptography to ensure the integrity and immutability of transactions, providing users with confidence in the stability of their assets.
Gaming Integration: LSCAT goes beyond conventional tokens by integrating seamlessly with gaming ecosystems. As a gaming utility token, it acts as the primary currency within supported gaming platforms, unlocking a new dimension of in-game transactions, rewards, and economic systems. Gamers can trade, purchase virtual assets, and participate in exclusive events using LSCAT, creating a dynamic and immersive gaming environment.
Limited Supply: With a carefully curated limited supply, LSCAT ensures scarcity, contributing to its appeal as a store of value. The controlled tokenomics promote a deflationary model, incentivizing early adopters and long-term holders to benefit from potential appreciation in value over time.
The mission of LSCat Token is to redefine the intersection of finance and gaming, offering a versatile token that caters to both worlds. By providing a secure store of value and enhancing the gaming experience through integration, LSCAT aims to establish itself as a pioneering force in the blockchain industry.
Let’s Foking LSCat It! Meoow!
Tokenomi Light Speed Cat (LSCAT): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Light Speed Cat (LSCAT) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token LSCAT yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token LSCAT yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi LSCAT, jelajahi harga live token LSCAT!
Prediksi Harga LSCAT
Ingin mengetahui arah LSCAT? Halaman prediksi harga LSCAT kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?
MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
POPULER
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Volume TERATAS
Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi
Baru Ditambahkan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Gainer Teratas
Gainer kripto teratas 24 jam yang harus diperhatikan oleh setiap trader