Telusuri wawasan utama tentang LiquidLaunch (LIQD), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 13:45:06 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga LiquidLaunch (LIQD)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk LiquidLaunch (LIQD), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 4.46M
Total Suplai:
$ 1.20B
Suplai yang Beredar:
$ 1.20B
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 4.46M
All-Time High:
$ 0.082868
All-Time Low:
$ 0.0016493
Harga Saat Ini:
$ 0.00372264
Informasi LiquidLaunch (LIQD)

LiquidLaunch is the first native fair launch token platform and DEX aggregator built on Hyperliquid’s HyperEVM. It empowers creators to launch ERC-20 tokens on-chain without permission, presale, or reliance on web2 infrastructure, offering a fast and frictionless path to liquidity.

The platform goes hand in hand with it’s other product, LiquidSwap, Routing trades through top HyperEVM DEXs like HyperSwap and KittenSwap, ensuring users get the best prices with minimal slippage.

New tokens, whether they’ve bonded through LiquidLaunch or not, are immediately tradable through LiquidSwap.

100% of the revenue generated on LiquidLaunch and LiquidSwap go back to $LIQD token stakers. (https://liqd.ag/staking)

Fair launches on LiquidLaunch mean there are no allocations or private rounds — just transparent, public launches powered entirely on-chain.

Situs Web Resmi:
https://liqd.ag/
Whitepaper:
https://liquidlaunch.gitbook.io/liquidlaunch

Tokenomi LiquidLaunch (LIQD): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi LiquidLaunch (LIQD) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token LIQD yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token LIQD yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi LIQD, jelajahi harga live token LIQD!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

