Market Maker DAO is a project that uses a treasury to perform automated trades to earn a profit. The treasury is established through a 5% transaction tax. 100% of the profits generated through the automated trades are made available to $MMDAO holders (on a monthly basis) to claim through our staking pool on the dashboard. Market Maker DAO also includes Governance protocols allowing $MMDAO holders to have their say in which trading scripts are included. Holders are able to create proposals to add or remove trading scripts, and through the use of our dashboard, can base these decisions on live and past trade data which is shown on the dashboard.
Tokenomi Market Maker DAO (MMDAO): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Market Maker DAO (MMDAO) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token MMDAO yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token MMDAO yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi MMDAO, jelajahi harga live token MMDAO!
Prediksi Harga MMDAO
Ingin mengetahui arah MMDAO? Halaman prediksi harga MMDAO kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
