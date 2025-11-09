Tokenomi Market Maker DAO (MMDAO)

Telusuri wawasan utama tentang Market Maker DAO (MMDAO), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 14:38:16 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Market Maker DAO (MMDAO)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Market Maker DAO (MMDAO), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 457.87K
Total Suplai:
$ 100.00M
Suplai yang Beredar:
$ 100.00M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 457.87K
All-Time High:
$ 0.04386478
All-Time Low:
$ 0.00273379
Harga Saat Ini:
$ 0.00457373
Informasi Market Maker DAO (MMDAO)

Market Maker DAO is a project that uses a treasury to perform automated trades to earn a profit. The treasury is established through a 5% transaction tax. 100% of the profits generated through the automated trades are made available to $MMDAO holders (on a monthly basis) to claim through our staking pool on the dashboard. Market Maker DAO also includes Governance protocols allowing $MMDAO holders to have their say in which trading scripts are included. Holders are able to create proposals to add or remove trading scripts, and through the use of our dashboard, can base these decisions on live and past trade data which is shown on the dashboard.

Situs Web Resmi:
https://www.mmdao.capital/
Whitepaper:
https://mmdao.gitbook.io/mmdao-docs/

Tokenomi Market Maker DAO (MMDAO): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Market Maker DAO (MMDAO) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token MMDAO yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token MMDAO yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi MMDAO, jelajahi harga live token MMDAO!

Prediksi Harga MMDAO

Ingin mengetahui arah MMDAO? Halaman prediksi harga MMDAO kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

mc_how_why_title
Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

