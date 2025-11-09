Tokenomi MemeClip (MCLIP)
Tokenomi & Analisis Harga MemeClip (MCLIP)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk MemeClip (MCLIP), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi MemeClip (MCLIP)
MemeClip is a new memecoin launched on the Ethereum network that combines the power of meme culture, blockchain transparency, and community-driven growth. The project is not just about trading a token—it’s about building a lively digital ecosystem where humor, entertainment, and speculation intersect. MemeClip was created with a verified contract to ensure safety and fairness, making it a trustworthy entry in the meme economy while giving people a fun and engaging way to be part of something bigger than just another coin.
Tokenomi MemeClip (MCLIP): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi MemeClip (MCLIP) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token MCLIP yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token MCLIP yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi MCLIP, jelajahi harga live token MCLIP!
Prediksi Harga MCLIP
Ingin mengetahui arah MCLIP? Halaman prediksi harga MCLIP kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
