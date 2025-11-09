Tokenomi Mooncat (MOONCAT)

Kap. Pasar:
$ 1.09M
Total Suplai:
$ 999.90M
Suplai yang Beredar:
$ 999.90M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 1.09M
All-Time High:
$ 0.00888346
All-Time Low:
$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0.00109032
Informasi Mooncat (MOONCAT)

Mooncat is a digital collectible on the Solana network. Mooncat represents the commonly used word "MOON" in crypto industry. Just like the name, THE CAT MOONS. Mooncat aims to be the mascot of the Moonshot launchpad and also be able to bring communities across Ethereum, Solana and other chains together. Mooncat has one of the fastest growing organic communities in crypto. Apart from Mooncat being memable, Mooncat can be used for trading, payment and other financial services. Mooncat offers no promises and there is no roadmap.

Situs Web Resmi:
https://www.mooncatsol.com

Tokenomi Mooncat (MOONCAT): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Mooncat (MOONCAT) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token MOONCAT yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token MOONCAT yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi MOONCAT, jelajahi harga live token MOONCAT!

