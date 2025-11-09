Tokenomi naiive (NAIIVE)

Telusuri wawasan utama tentang naiive (NAIIVE), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 15:25:41 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga naiive (NAIIVE)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk naiive (NAIIVE), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 139.15K
$ 139.15K
Total Suplai:
$ 1.00B
$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 139.15K
$ 139.15K
All-Time High:
$ 0.00263326
$ 0.00263326
All-Time Low:
$ 0
$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0.00013915
$ 0.00013915

Informasi naiive (NAIIVE)

$NAIIVE on BSC. Born from cats, powered by BSC meme's, led by CZ.

CZ followed the official X account of naiive . No VC, no roadmap, just pure meme energy and feline cat. If you know, you know. $NAIIVE isn’t just a coin — it’s BSC's meme onchain favorite pet.

The meme coin is called "naiive" and is associated with an NFT project named "naiive cats." The project was launched on OpenSea and features 10,000 virtual cats.

Strong community and leaded by legend bull_bnb

Situs Web Resmi:
https://four.meme/token/0xB21b24F12c6125487a33fCF96aB06a5c74114444

Tokenomi naiive (NAIIVE): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi naiive (NAIIVE) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token NAIIVE yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token NAIIVE yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi NAIIVE, jelajahi harga live token NAIIVE!

Prediksi Harga NAIIVE

Ingin mengetahui arah NAIIVE? Halaman prediksi harga NAIIVE kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi