Telusuri wawasan utama tentang Nothing (VOID), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 15:26:26 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Nothing (VOID)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Nothing (VOID), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 123.41K
$ 123.41K$ 123.41K
Total Suplai:
$ 998.84M
$ 998.84M$ 998.84M
Suplai yang Beredar:
$ 998.84M
$ 998.84M$ 998.84M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 123.41K
$ 123.41K$ 123.41K
All-Time High:
$ 0.01813601
$ 0.01813601$ 0.01813601
All-Time Low:
$ 0.00011565
$ 0.00011565$ 0.00011565
Harga Saat Ini:
$ 0.00012356
$ 0.00012356$ 0.00012356

Informasi Nothing (VOID)

$VOID is the ultimate conceptual abstraction: NOTHING. Inspired by Yves Klein’s groundbreaking exploration of immateriality, $VOID is a digital embodiment of le néant—a profound void that challenges our understanding of value, ownership, and belief. Just as Klein's radical works like Le Vide (The Void) and "Zone of Immaterial Pictorial Sensibility" invited audiences to contemplate the absence of material art, $VOID elevates nothingness into the digital realm.

Situs Web Resmi:
https://voidonsol.com/

Tokenomi Nothing (VOID): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Nothing (VOID) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token VOID yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token VOID yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi VOID, jelajahi harga live token VOID!

Prediksi Harga VOID

Ingin mengetahui arah VOID? Halaman prediksi harga VOID kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi