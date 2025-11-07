Harga Nothing Hari Ini

Harga live Nothing (VOID) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.96% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VOID ke USD saat ini adalah -- per VOID.

Nothing saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 119,631, dengan suplai yang beredar 998.84M VOID. Selama 24 jam terakhir, VOID diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01813601, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, VOID bergerak -0.28% dalam satu jam terakhir dan -11.51% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Nothing (VOID)

Kapitalisasi Pasar $ 119.63K$ 119.63K $ 119.63K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 119.63K$ 119.63K $ 119.63K Suplai Peredaran 998.84M 998.84M 998.84M Total Suplai 998,836,873.079767 998,836,873.079767 998,836,873.079767

Kapitalisasi Pasar Nothing saat ini adalah $ 119.63K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VOID adalah 998.84M, dan total suplainya sebesar 998836873.079767. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 119.63K.