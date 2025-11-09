Tokenomi NSDQ420 (NSDQ)

Tokenomi NSDQ420 (NSDQ)

Telusuri wawasan utama tentang NSDQ420 (NSDQ), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 13:50:48 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga NSDQ420 (NSDQ)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk NSDQ420 (NSDQ), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 1.65M
Total Suplai:
$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 1.00B
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 1.65M
All-Time High:
$ 0.01594689
All-Time Low:
$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0.00165716
Informasi NSDQ420 (NSDQ)

"NSDQ420 is the next evolution in digital wealth, where manifestation meets market forces. It’s not just a coin; it’s a catalyst for financial transcendence. Aligned with the energy of vibrational wealth, NSDQ420 is poised to break through the barriers of traditional markets. Charging up for its ascent, its goal of $420 quadrillion is more than just a target—it’s a reality waiting to manifest for those attuned to its potential. The future of finance has arrived."

Situs Web Resmi:
https://nasdaq420.io/

Tokenomi NSDQ420 (NSDQ): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi NSDQ420 (NSDQ) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token NSDQ yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token NSDQ yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi NSDQ, jelajahi harga live token NSDQ!

Prediksi Harga NSDQ

Ingin mengetahui arah NSDQ? Halaman prediksi harga NSDQ kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

