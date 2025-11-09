Tokenomi Nyvo (NYVO)

Tokenomi Nyvo (NYVO)

Telusuri wawasan utama tentang Nyvo (NYVO), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 17:46:02 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Nyvo (NYVO)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Nyvo (NYVO), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 5.98K
Total Suplai:
$ 994.27M
Suplai yang Beredar:
$ 973.80M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 6.11K
All-Time High:
$ 0
All-Time Low:
$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0
Informasi Nyvo (NYVO)

Nyvo is a cutting-edge platform that allows anyone to create fully functional decentralized applications (dApps) using simple natural language prompts. In other words, users describe the app they want in plain English, and Nyvo’s AI-driven engine automatically generates both the on-chain smart contract backend and the web-based frontend, delivering a live blockchain application within minutes. This “prompt-to-dApp” approach dramatically lowers the barriers to Web3 development by removing the need to write code or navigate complex developer tools.The result is that developers, entrepreneurs, and even non-technical users can go from an idea to a deployed dApp faster and easier than ever before.

Situs Web Resmi:
https://www.nyvo.dev/

Tokenomi Nyvo (NYVO): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Nyvo (NYVO) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token NYVO yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token NYVO yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi NYVO, jelajahi harga live token NYVO!

Prediksi Harga NYVO

Ingin mengetahui arah NYVO? Halaman prediksi harga NYVO kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

